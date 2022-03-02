Trabzonspor'da sakatlık kabusu - Son Dakika
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Trabzonspor'da sakatlık kabusu

02.03.2022 11:15
Trabzonspor'da sakatlık kabusu

Spor Toto Süper Lig'de zirvede açık ara önde olan Ziraat Türkiye Kupası'nda da adını yarı finale yazdıran Trabzonspor'da sakatlık kabusu yaşanıyor.

Spor Toto Süper Lig'de zirvede açık ara önde olan Ziraat Türkiye Kupası'nda da adını yarı finale yazdıran Trabzonspor'da sakatlık kabusu yaşanıyor. Bordo-mavililerde Gervinho ve Edgar le'nin ardından Vitor Hugo da sezonu kapattı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran Trabzonspor'da savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun sakatlığı moralleri bozdu.

SAVUNMAYA NAZAR DEĞDİ

Trabzonspor'un savunma hattına nazar değdi. Sezon başından beri sergiledikleri performansla mükemmel bir uyum yakalan Edgar le ve Vitor Hugo ikilisi sezonu tamamlayamadı. Bordo-mavililerin deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlanan Edgar le sezonu kapatırken, ardından ise Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında 2-0'lık Antalyaspor karşılaşmasında ise Vitor Hugo sakatlanarak sezonu kapattı.

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 27 maçta kalesinde 20 gol görerek en az gol yiyen takım olma unvanını elinde bulunduran Karadeniz ekibinde yaşanan talihsiz sakatlıklar moralleri bozarken, Teknik Direktör Abdullah Avcı sıkıntının ön plana çıktığı savunma hattına Fenerbahçe maçı öncesi nasıl bir formasyonla çıkacağı merakla bekleniyor.

SAKATLIK KABUSU TRABZONSPOR'UN YAKASINI BIRAKMADI

Trabzonspor, yaşanan ciddi sakatlıklara rağmen sezon başında yapılan kadro planlamasıyla adını zirveye yazdırdı. En yakın rakibiyle arasında 17 puanlık fark bulunan Karadeniz ekibinde Gervinho, Edgar le ve Vitor Hugo sezonu kapatırken, bu oyuncuların yanı sıra bordo-mavililerde 10 oyuncu daha sezon başından beri ciddi sakatlıklar yaşadı.

Bordo-mavililer bu sezon Spor Toto Süper Lig (27), Ziraat Türkiye Kupası (3) ve Avrupa Kupası (4) maçları olmak üzere 34 resmi müsabakaya çıktı. Söz konusu müsabakalarda yaşanan sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle Trondsen 21, Koita 18, Dorukhan 14, Hamsik 11, Nwakaeme 10, Djaniny 8, Abdulkadir Ömür 7, Peres 6, İsmail Köybaşyı 4 ve Bakasetas 3 maç kaçırdı.

(Gökmen Şahin-İHA)

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Kaynak: İHA

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