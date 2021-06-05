Trabzonspor'da, Saracchi operasyonu başladı

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Bordo-Mavililer, şimdi de Galatasaraylı yıldıza imza attırmak için operasyon başlattı. Gervinho ve Bruno Peres'i renklerine katarak transfer sezonuna görkemli bir başlangıç yapan Trabzonspor'un ünlü yıldız Marek Hamsik'le büyük oranda bitirdi. Şimdi sırada Saracchi var.

ÖNCELİK KİRALIK

Görüşmede yine kiralama formülü üzerinden gidilecek. İlk etapta bu öneri kabul edilmezse satın alma opsiyonu 2 milyon euro olacak bir teklif iletilecek. Alman ekibi Leipzig ile iyi ilişkileri olan Ağaoğlu, Saracchi için tüm şartları zorlayacak.