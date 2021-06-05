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Trabzonspor'da, Saracchi operasyonu başladı - Son Dakika

Trabzonspor'da, Saracchi operasyonu başladı

05.06.2021 14:08

Transfer dönemine hızlı başlayarak Gervinho ve Bruno Peres'i kadrosuna katan Trabzonspor'un, Marek Hamsik ile de büyük oranda anlaştığı biliniyor. Bordo-mavililer bu transferlerin ardından şimdi de Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen sol bek Saracchi için temasa geçti. Karadeniz ekibinin, Leipzig'e kiralama teklifinde bulunacağı ve kabul edilmezse 2 milyon euro teklif edileceği belirtildi.

Bordo-Mavililer, şimdi de Galatasaraylı yıldıza imza attırmak için operasyon başlattı. Gervinho ve Bruno Peres'i renklerine katarak transfer sezonuna görkemli bir başlangıç yapan Trabzonspor'un ünlü yıldız Marek Hamsik'le büyük oranda bitirdi. Şimdi sırada Saracchi var.

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Görüşmede yine kiralama formülü üzerinden gidilecek. İlk etapta bu öneri kabul edilmezse satın alma opsiyonu 2 milyon euro olacak bir teklif iletilecek. Alman ekibi Leipzig ile iyi ilişkileri olan Ağaoğlu, Saracchi için tüm şartları zorlayacak.

Trabzonspor'da, Saracchi operasyonu başladı

Trabzonspor, Gervinho, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da, Saracchi operasyonu başladı - Son Dakika Spor


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