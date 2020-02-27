Trabzonspor'da savunma oyuncusu sıkıntısı yaşanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da savunma oyuncusu sıkıntısı yaşanıyor - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da savunma oyuncusu sıkıntısı yaşanıyor

16 dakika önce

Süper Lig'de hafta sonu Çaykur Rizespor'u konuk edecek Trabzonspor, savunma oyuncuları konusunda sıkıntı yaşıyor.

Trabzonspor'da savunma oyuncusu sıkıntısı yaşanıyor, System.String[]

Süper Lig'de hafta sonu Çaykur Rizespor'u konuk edecek Trabzonspor, savunma oyuncuları konusunda sıkıntı yaşıyor.

Son haftalarda takımın stoperde değişmez oyuncusu olan Arjantinli futbolcu Gaston Campi, Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş maçı sonrası kasıklarında ağrı hisseden Joao Pereira da antrenmanlara katılamazken da Costa da dünkü çalışmaya çıkmadı.

Pereira'nın durumunun değerlendirildiği, Çaykur Rizespor maçında forma giymesinin zor olduğu, da Costa'nın ise sakatlığının ciddi görülmediği belirtildi.

Bir diğer stoper oyuncusu Majid Hosseini de kasıklarındaki ağrıdan dolayı son haftalarda takımdan ayrı olarak doktor kontrolünde çalışıyor.

Devre arasında takıma katılan ancak şu ana kadar bir lig maçında forma giyemeyen Brezilyalı stoper Mesias ise antrenman sonrasında özel olarak çalışarak fiziksel eksiklerini gideriyor.

Ligin ilk yarısında takımın savunmadaki değişmez isimlerinden olan Hüseyin Türkmen ise son haftalarda yedek kulübesinde yer alıyor.

Karadeniz ekibinde savunmanın yanı sıra forvetteki etkili oyuncu Nwakaeme'nin de sakatlığı konusunda belirsizlik sürüyor. Demir Grup Sivasspor maçında arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle oyundan alınan, Beşiktaş maçında ise forma giyemeyen Nwakaeme, henüz takımla çalışmalara başlayamadı.

Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alexander Sörloth ekmekleri Trabzon'da kapış kapış gidiyor
Jose Mourinho, Uğurcan Çakır'ı kadrosunda görmek istiyor Galatasaray, Trabzonsporlu Filip Novak'ın menajeriyle görüşüyor Kaleci Nahuel Guzman, attığı golle Tigres'yi çeyrek finale taşıdı

Son Dakika Haberleri
11:21 Yinon Muallem TaKiDum etno caz ile büyüledi
11:07 Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl
10:46 Kourtney Kardashian aile şovuna geri döndü
10:20 DJ Teo Demir kariyerinde yükseliyor
10:46 Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın kendisini takipten çıkarmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 11:23:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'da savunma oyuncusu sıkıntısı yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]