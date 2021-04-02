Trabzonspor'da Divan Genel Kurulu 20 Nisan'da yapılacak

Trabzonspor'da Divan Başkanlık Kurulu'nun 48. Olağan Seçimli Divan Genel Kurulu 20 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Divan Genel Kurulunun 20 Nisan Salı günü saat 11.00'de Trabzonspor Ziyabey Tesisleri lokalinde düzenleneceği belirtildi.
Kurulun, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28 Nisan Çarşamba günü 11.00-16.00 saatleri arasında Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonunda bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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