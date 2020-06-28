Trabzonspor'da sessizlik - Son Dakika

Trabzonspor'da sessizlik

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'un ardından 29'uncu hafta mücadelesinde de MKE Ankaragücü ile berabere kalarak şampiyonluk yolunda 4 önemli puan kaybeden ve zirveyi Medipol Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor'da tüm takım ve şehir sessizliğe büründü.

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'un ardından 29'uncu hafta mücadelesinde de MKE Ankaragücü ile berabere kalarak şampiyonluk yolunda 4 önemli puan kaybeden ve zirveyi Medipol Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor'da tüm takım ve şehir sessizliğe büründü. Yerel medya ise Ankaragücü beraberliği sonrası 'Şampiyonluk kaçıyor' yorumlarını yaptı.

Süper Lig'de son iki haftada 2'şer puan kaybederek zirve koltuğundaki yerini kaptıran Trabzonspor, kalan 5 hafta öncesi şampiyonluk yolunda önemli yara aldı. Aytemiz Alanyaspor'un ardından 29'uncu hafta mücadelesinde sahasında MKE Ankaragücü ile berabere kalarak iki haftada 4 puanı rakiplerine kaptıran bordo-mavililerde sessizlik hakim. Trabzon'da yerel medya ise MKE Ankaragücü mağlubiyetinin ardından hakem hatalarına dikkat çekerken, şampiyonlukla ilgili olarak, 'Şampiyonluk kaçıyor' yorumlarını yaptı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Son Dakika: YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi! Sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'a kadar devam edecek
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Karadeniz gazetesi, "Şampiyonluk yolunda 1-1 eriyoruz", Alanya'da son saniyede 2 puan bırakan Trabzonspor, dün de önemli bir kayıp yaşadı. Fırtına, hakem Abdulkadir Bitigen'in skandal penaltı kararı verdiği maçta ligin dibindeki Ankaragücü ile Akyazı'da berabere kaldı"

Günebakış gazetesi, "Şampiyonluk kaçıyor!", "Geçtiğimiz hafta Alanya deplasmanında 2 puan bırakan Trabzonspor, bu hafta kendi sahasında Ankaragücü karşısında da 2 puan bırakınca şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

Taka gazetesi, "Sene yine 2010-11!", "Abdulkadir Bitigen uyduruk penaltı ile yine tüm hayalleri çaldı gitti"

Sonnokta gazetesi, "Bu hikayede yanan biz olduk", "Yazık oluyor bu büyük taraftara"

Kuzey Ekspres gazetesi, "Ankaragücü, Trabzon'un yoluna taş koydu!", "Bordo-mavililer deplasmanda Alanyaspor'dan sonra kendi sahasında başkent ekibini de yenemedi" başlıklarına yer verdi.

KAYIPLARDA SAKATLIKLARIN ETKİSİ

Sezon başında takıma dahil edilen Daniel Sturridge ile Obi Mikel ile geçtiğimiz aylarda yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa'nın ardından Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban gibi önemli oyuncuların sakatlık yaşaması, şampiyonluk yolunda kaybedilen kritik puanlarda etkili oldu. Bordo-mavililer bu zorlu periyotta özellikle de son iki haftada 4 puan kaybı yaşarken, yedek kulübesinde ise alternatif oyuncu sıkıntısı yaşadı.


Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da sessizlik - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

18:02 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:57 Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı 16:40 Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 19:08 İzmir'de husumetli iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 5 yaralı 18:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi 15:16 Beşiktaş Başkanı Çebi, Sergen Yalçın'la sözleşme uzatmayı düşünüyor
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
18:02
Son Dakika: YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi! Sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'a kadar devam edecek
17:42
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
17:38
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
17:20
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
17:12
Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
17:09
Son Dakika: İstanbul'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
17:06
Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı
16:57
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
16:51
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
16:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 18:25:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'da sessizlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]