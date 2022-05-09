Trabzonspor'da sıra Türkiye Kupası'na geldi - Son Dakika
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Trabzonspor'da sıra Türkiye Kupası'na geldi

09.05.2022 10:57
Trabzonspor'da sıra Türkiye Kupası'na geldi

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra bu sevinci yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nı da 10. kez müzesine getirerek sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra bu sevinci yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nı da 10. kez müzesine getirerek sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. Eleme Turu'nda başlayan Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bordo-mavililer, son 16 turunda ise deplasmanda A. Denizlispor'u 2-1'le geçip adını çeyrek finale yazdırdı. Bu turda da FT Antalyaspor'u 2-0 yenen Karadeniz temsilcisi, yarı finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Y. Kayserispor karşısında 1-0 galip gelen Trabzonspor, 10 Mayıs Salı günü rakibiyle rövanş mücadelesine çıkacak.

En son 2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer, 27 Ocak 2021'de Abdullah Avcı yönetiminde ise Medipol Başakşehir'i 2-1 yendiği müsabakada Süper Kupa'yı kazanmıştı. Bu kupa, Abdullah Avcı'nın bordo-mavili takımda kariyerinin ilk kupası olmuştu.

SEZONU ÇİFTE KUPAYLA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYOR

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu elde eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı da Kayserispor'u eleyerek finale kalmayı hedefliyor. Bordo-mavililer, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 defa mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Trabzonspor, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı kazanmıştı. Karadeniz ekibi, Galatasaray'ın 18 defa ile en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakalamıştı.

MUHTEMEL İLK 11

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

"Uğurcan Çakır - Dorukhan, Ahmetcan Kaplan, Hugo, Puchacz - Siopis, Hamsik, Abdulkadir Ömür, Vısca, Nwakaeme - Cornelius."

(Gökmen Şahin - İHA)

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Kaynak: İHA

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