Trabzonspor'da Sivasspor Maçı Hazırlıkları

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen idmanda taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı belirtildi.



Antrenmana, sakatlıkları süren Ogenyi Onazi ve Joao Pereira ile İran Milli Takımı'nda bulunan Vahid Amiri ve Majid Hosseini'nin katılmadığı kaydedildi.



Dün yapılan idmanı sakatlanarak yarıda bırakan Tunahan Ergül'ün ise takımla çalıştığı aktarıldı.



Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından hava yoluyla Sivas'a hareket edecek.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Özer Hurmacı ile Yollarını Ayırdı

Trabzonspor'da Olcay Şahan'ın Affı Gündeme Geldi

Efsane Başkan Ali Şen'den Ali Koç'a Sitem: Arıyorum, Telefonlarıma Çıkmıyor

Fenerbahçeli Frey, 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak