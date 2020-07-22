Trabzonspor'da son 9 sezonluk başarı hesabı! Son maçı kazanırsa...

62 puanda bulunan ve ligin son 2 haftasına kadar şampiyonluk yarışının içinde yer almasına karşın bu hedefini gerçekleştiremeyen Karadeniz ekibi, hafta sonu sahadan galibiyetle ayrılması durumunda son 9 sezondaki en fazla puanı toplayacak ve ligi de en iyi sıralamasıyla kapatacak.
Bordo-mavililer, 82 puanla Fenerbahçe'nin ardından averajla ligi 2. sırada bitirdiği 2010-2011 sezonundan sonraki en iyi başarısını göstermiş olacak.
Trabzonspor, 2011-2012 sezonunda 56, 2012-2013 sezonunda 46, 2013-2014 sezonunda 53, 2014-2015 sezonunda 57, 2015-2016 sezonunda 40, 2016-2017 sezonunda 51, 2017-2018 sezonunda 55, geçen sezonda 63 puanla ligi tamamlamıştı.
Sıralamadaki en iyi yeri olacak
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor karşısında berabere kalması veya kazanması halinde de ligi ikinci sırada tamamlayacak.
Bordo-mavililer, son 9 sezondaki en iyi dereceyi de elde ederek sezonu tamamlayacak. Karadeniz ekibi, 2011-2012 sezonunda 3, 2012-2013 sezonunda 9, 2013-2014 sezonunda 4, 2014-2015 sezonunda 5, 2015-2016 sezonunda 12, 2016-2017 sezonunda 6, 2017-2018 sezonunda 5, 2018-2019 sezonunda ligi 4. sırada bitirmişti.
Son 8 sezon
Trabzonspor'un son 8 sezonda gösterdiği performans şöyle:
Sezon Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan Sıralama
2011-2012 34 15 11 8 56 3
2012-2013 34 13 7 14 46 9
2013-2014 34 14 11 9 53 4
2014-2015 34 15 12 7 57 5
2015-2016 34 12 4 18 40 12
2016-2017 34 14 9 11 51 6
2017-2018 34 15 10 9 55 5
2018-2019 34 18 9 7 63 4