Trabzonspor'da son dakika gelişmesi! Ayrılık kapıda...

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan oyuncularıyla görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, Jose Sosa ve Filip Novak'la anlaşma noktasına gelmişti.



Asist Analiz'in haberine göre; Bordo-mavililerde sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Pereira'nın durumu da belli oldu. Fırtına; tecrübeli sağ beke teklifini sunarken, teklif Portekizli oyuncu tarafından kabul görmedi.



PEREIRA İLE İPLER KOPMA NOKTASINA GELDİ!



Geçtiğimiz günlerde AsistAnaliz, tecrübeli sağ bek Pereira ile ilgili olarak Trabzonsporlu yöneticilerin yeni sözleşmeye yanaşmadığını duyurmuştuk. Portekizli futbolcu da bordo-mavili ekibin haziran ayında sözleşmesi bitecek olan oyuncularla görüşmelerin devam etmesine içerlenmiş ve kendisiyle görüşme yapılmaması üzerine yönetime isyan etmişti.



Tecrübeli sağ bek, bu gelişmelerin üzerine İspanyol ve Alman kulüplerle temasa geçti. Pereira'nın başka takımlarla görüşme yaptığını öğrenen Trabzonsporlu yöneticilerin tecrübeli sağ bek ile sözleşmenin yenilenmemesi konusunda hemfikir olduğu öğrenildi. Ayrıca bordo-mavili ekip, Pereira'ya önerdikleri rakamları kabul edilmesi halinde yola devam edileceğini futbolcuya bildirdi.



Pereira'nın da Trabzonsporlu yöneticilerin kendisine önerdiği rakamı düşük bularak teklifi kabul etmediği ve sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi.



