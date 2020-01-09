Trabzonspor'da son dakika transfer haberleri: Liverpool'dan flaş Uğurcan teklifi

İngiltere Premier Lig lideri Liverpool, Trabzonspor'a Uğurcan Çakır için Karius'un da içinde yer aldığı bir teklif sundu.



İngiltere'den çok konuşulacak bir transfer iddiası geldi... o iddiaya göre Liverpool, Trabzonspor'a Uğurcan Çakır için resmi teklif yaptı.



Eklipse Sport Radio'de yer alan iddiaya göre; İngiliz ekibi genç kaleci için bordo-mavililere açıklanmayan oranda ama ciddi şekilde iyi bir rakam ve yanında da Beşiktaş'ta forma giyen Loris Karius'un bonservisini teklif etti.



Uğurcan şimdi gidecek, Karius sezon sonu gelecek



Eğer Trabzonspor bu teklifi kabul ederse Uğurcan Çakır, Ocak ayı itibariyle Liverpool'a transfer olacak. Karius ise sezon sonu itibariyle bordo-mavililerin oyuncusu olacak.



Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Uğurcan için teklifler geldiğini doğrulamış ancak genç kaleciyi sezon ortasında bırakmayacaklarını söylemişti.



Trabzonspor'da stopere iki aday



Trabzonspor olası bir sorun yaşanması halinde alternatifleri de hazır tutuyor. Gelen bilgilere göre, menajerler, stoper mevki için Fırtına'ya 2 isim daha önerdi.



Stoper bölgesine çok tecrübeli bir isim transfer etmek isteyen Trabzonspor, uzunca bir süredir Lyon'dan ayrılmak isteyen Brezilyalı savunmacı Marcelo Guedes ile görüşüyordu. 33 yaşındaki sambacı yıldızı yarım sezonluğuna kiralamak isteyen Bordo-Mavili kurmaylar, Marcelo ile prensip anlaşmasına vardı. Brezilyalı oyuncu, yabancı kontenjanı açılır açılmaz imza için Trabzon'a çağrılacak. Trabzonspor, bu transferde olası bir sorun yaşanması halinde alternatifleri de hazır tutuyor. Gelen bilgilere göre, menajerler, stoper mevki için Fırtına'ya 2 isim daha önerdi.



Bunların ilki Valencia forması giyen 33 yaşındaki Arjantinli Ezequiel Garay. 1.88 boyundaki Garay'ın sezon sonunda Valencia ile sözleşmesi bitiyor. Menajerler Garay için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Diğer yıldız ise Manchester United'da oynayan 1.87 boyundaki Eric Bailly. Bu sezon Manu'da şans bulamayan 25 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu İngiliz ekibinden ayrılmak istiyor. Marcelo transferinde bir sorun yaşanması halinde yönetimin bu iki oyuncudan birine yöneleceği gelen bilgiler arasında.



Gündemindeki 10 numara Guelor Kanga



Trabzonspor'un bu sezon Sparta Prag'da harikalar yaratan on numara Guelor Kanga ile ilgilendiği iddia edildi. Guelor Kanga ile ilgilenen bir diğer takımın ise Celta Vigo olduğu belirtildi.



Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun açıkladığı listede 10 numara transferi yok... bordo-mavililer stoper ve sağ kanat arıyor. Ancak buna rağmen transfer iddiaları yağmaya devam ediyor. Onlardan birisi de bordo-mavililerin Sparta Prag'da oynayan Guelor Kanga'yı istediği yönünde. Ancak 29 yaşındaki Gabonlu oyuncunun peşindeki tek takım Trabzonspor değil. Celta Vigo da, 1.67'lik 10 numarayı transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.



Trabzonspor'un transfer döneminde adı ilk olarak Anderson Talisca ile anılmıştı. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu iddiaları ekonomik nedenlerle yalanlamıştı.



Daha sonra ise Real Zaragoza forması giyen Japon futbolcu Shinji Kagawa, Trabzonspor'a önerilmişti.



18 gole katkı yaptı



Guelor Kanga, bu sezon Sparta Prag formasıyla 21 maça çıktı. On numara, bu maçlarda 11 gol atıp, 7 asist gerçekleştirerek, 18 gole doğrudan katkı yaptı.



Hüseyin Çimşir'in istediği iki transfer



Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in transferde öncelikli istekleri Mustafa Bundu ve Kudela. Çimşir, transferde oldukça titiz davranıyor.



Trabzonspor'da yönetim bir stoper bir de sağ kanat şoyuncusu için çalışmalarını sürdürüyor... Hüseyin Çimşir'in istediği oyuncular Aarhus'tan Mustafa Bundu ile Slavia Prag'dan Ondrej Kudela... ancak iki oyuncu da şu anda maliyet olarak Trabzonspor'un karşılayabileceğinin çok üzerinde.



Diğer adaylar içinse Çimşir transfer görüşmesi yaptığı Başkan Ahmet Ağaoğlu'na, "iyi bir kadrom var. Transfer yapmış olmak için transfer yapmayalım" dedi.



