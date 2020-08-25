Trabzonspor'da Sörloth kararını verdi! Menajerine talimat...

Bordo-Mavililer'in İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan 2 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kazandırdığı Alexander Sörloth, geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olmuştu.

34 karşılaşmada 24 gol ve 8 asistlik performans sergilese de takımını Süper Lig'de şampiyonluğa taşıyamayan 24 yaşındaki futbolcu, yeni dönem öncesinde hedefini belirledi...

Sözleşmesindeki 6 milyon Euro'luk satın alma maddesini yeni sezonun sonunda kullanmayı planlayan Trabzonspor Yönetimi, yıldız golcüye birçok Avrupa kulübünün talip olmasına rağmen ayrılığa sıcak bakmıyor.

Bu konuda Bordo-Mavililer'le aynı düşünceleri paylaşan Norveçli yıldızın, yeni dönemde Trabzonspor'la şampiyonluk kupasını kaldırması sonrasında kulübüne yüksek bir bonservis bedeli kazandırarak Avrupa'ya adım atma kararı aldığı bildirildi.

Menajerine net talimat...

Yeni sezon öncesinde yapılan takım çalışmalarında sergilediği hırslı görüntüyle dikkat çeken Sörloth'un, menajerinden kendisi için gelen teklifleri beklemeye almasını istediği ifade edildi.

Teknik direktör Eddie Newton'ın yeni sezonda daha golcü bir kimliğe bürünmesini istediği Kuzey Avrupalı futbolcunun, hocasının talebini yerine getirebilmek için yoğun bir çalışma programı içerisinde bulunduğu kaydedildi. (Fanatik)