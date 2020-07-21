Trabzonspor'da Sörloth'un gözü gol krallığında! Tarihteki ikinci yabancı... - Son Dakika

Trabzonspor'da Sörloth'un gözü gol krallığında! Tarihteki ikinci yabancı...

Sörloth, ilk sıradaki yerini koruması halinde Necmi Perekli, Fatih Tekke, Gürcü oyuncu Şota Arveladze ve Burak Yılmaz'dan sonra bordo-mavili takım forması altında gol krallığı başarısı gösteren bir diğer futbolcu olarak tarihe geçecek.

Trabzonspor'da Sörloth'un gözü gol krallığında! Tarihteki ikinci yabancı..., System.String[]

Sörloth, ilk sıradaki yerini koruması halinde Necmi Perekli, Fatih Tekke, Gürcü oyuncu Şota Arveladze ve Burak Yılmaz'dan sonra bordo-mavili takım forması altında gol krallığı başarısı gösteren bir diğer futbolcu olarak tarihe geçecek.

Karadeniz ekibinde Necmi Perekli 1976-1977 sezonunda 18, Şota Arveladze 1995-1996 sezonunda 25, Fatih Tekke 2004-2005 sezonunda 31, Burak Yılmaz ise 2011-2012 sezonunda 33 golle gol kralı olmuştu.

Norveçli futbolcu ile Trabzonspor, 8 sezon sonra ligde gol kralı çıkarmış olacak.

- İkinci yabancı olacak

Alexander Sörloth, sezonu gol kralı tamamlaması halinde Trabzonspor'un tarihinde ikinci yabancı gol kralı unvanını elde edecek.

Karadeniz ekibinde Gürcü futbolcu Şota Arveladze, tek yabancı gol kralı olarak kulüp tarihine geçmişti. Sörloth, ligin son haftasında Hes Kablo Kayserispor karşısında 2 kez fileleri havalandırması durumunda 1995-1996 sezonunda 25 gol kaydederek gol kralı olan Şota Arveladze'nin gol sayısına ulaşmış olacak.

Sörloth; gol sayısı bakımından daha önce Oscar Cardozo, Hugo Rodallega, Paulo Henrique, Jaja ve Davor Vugrinec gibi oyuncuları geride bırakmıştı.

Toplamda en fazla gol atan yabancı

Sörloth, bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olarak kulüp tarihine geçti.

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin avroya kiralanan Norveçli futbolcu, ligde 33 maçta 23, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 karşılaşmada 6, Avrupa kupalarında ise 8 müsabakada 2 gol olmak üzere 47 mücadelede 31 gol kaydetti.

1995-96 sezonunda ligde 34 maçta 25 gol atarak bordo-mavili takımın tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze, Avrupa'da 4 karşılaşmada 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 müsabakada 2 gol atarak toplamda 41 mücadelede 28 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

- Ligde 39 puanlık katkı

Trabzonspor, Sörloth'un gol attığı 18 lig maçında 11 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Ligde 62 puanı bulunan Karadeniz ekibi, Norveçli oyuncunun gol attığı müsabakalarda 39 puan elde etti.

Sörloth, sezonun ilk yarısındaki Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında birer, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında ise 2 gol kaydetti.

Norveçli santrfor, ikinci yarıda ise Kasımpaşa maçında 3, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray karşılaşmalarında birer, Beşiktaş ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarında ise 2 gol attı.

- Kariyerinin en golcü dönemi

Sörloth, Trabzonspor'da kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı.

Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 23 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 31 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.

Şota Arveladze, Fatih Tekke, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 03:02 

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Sörloth'un gözü gol krallığında! Tarihteki ikinci yabancı... - Son Dakika Spor
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