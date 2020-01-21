Trabzonspor'da Sörloth'un gözü Şota'nın rekorunda! - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Sörloth'un gözü Şota'nın rekorunda! - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Sörloth'un gözü Şota'nın rekorunda!

6 saat önce

Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği Alexander Sörloth resmi maçlarda 18 gole ulaştı.

Trabzonspor'da Sörloth'un gözü Şota'nın rekorunda!, System.String[]

Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği Alexander Sörloth resmi maçlarda 18 gole ulaştı. Norveçli yıldız böylece, gözünü kulüp tarihinin bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu olan Şota Arveladze'nin rekoruna dikti. Şota, 1995-96 sezonunda 30 gol atmıştı.


Daha önce 2016-2017 sezonunda Danimarka'nın Midtjylland takımında 15 gol atan Sörloth, Kasımpaşa'ya attığı gollerle yeni rekorunu elde etmiş oldu.


Trabzonspor'un 2021'e kadar kiraladığı Sörloth için 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.


Shota Arveledze, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:31 
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