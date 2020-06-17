Trabzonspor'da Sörloth ve Novak, Fenerbahçe'nin başına bela oldu

Trabzonspor'un en golcü ismi olan olan ancak ligde son maçlarda fileleri bir türlü sarsamayan Alexander Sörloth suskunluğunu dün Kadıköy'de bozdu. Son olarak 22 Şubat'ta Beşiktaş'a karşı gol atan Norveçli dün de iki kez ağları havalandırarak yaklaşık 4 ay sonra gol sevinci yaşadı. Bordo mavili formayla bu sezon çıktığı 41. resmi maçta 27. kez gol sevinci yaşayan başarılı futbolcu bu sezon Fenerbahçe'ye karşı da 4 maçta 4 gole ulaştı. 23 yaşındaki forvet bu golleri son üç randevuda attı.



NOVAK DA DÖRT OLDU



Filip Novak da Trabzonspor formasıyla F. Bahçe'ye dördüncü golünü attı. Sarı lacivertliler, Çek futbolcunun Türkiye'de en çok gol attığı takım durumundalar. Trabzonspor bu sezon resmi maçlarda Fenerbahçe'ye 8 gol atarken bunların 7'si Sörloth-Novak ikilisinden gelmiş oldu. Sörloth maç sonrası açıklamasında "Bugün Ekuban çok iyiydi, bana gol şansları yarattı. Finaldeyiz ve devamı gelecek" dedi. Novak ise "Taraftarlar için Fenerbahçe maçlarının önemini biliyorum. Kazandığımız için mutluyuz. Sadece tur maçıydı, finali alırsak daha mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.



