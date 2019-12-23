Trabzonspor'da Sosa ile Sturridge ne konuştu? - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Sosa ile Sturridge ne konuştu? - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Sosa ile Sturridge ne konuştu?

6 saat önce

İki oyuncu soyunma odasına giderken uzun süre konuştu.

Trabzonspor'da Sosa ile Sturridge ne konuştu?, System.String[]

İki oyuncu soyunma odasına giderken uzun süre konuştu. Sosa, maçın ardından Sturridge ile arasında geçen diyaloğu anlattı.


Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı, Sturridge ile konuşmasını şu sözlerle açıkladı;


"Futbolun doğası gereği birbirimizle konuşmamız gerekiyor. Sturridge ile bunları konuştuk, bir sorun olmadı, maç içerisindeki fikirleri birbirimize aktarmaya çalışıyorduk"


"YUSUF'A ÇOK ÜZÜLDÜK"


Sosa, ayrıca sakatlanan ve sezonu kapatan eski takım arkadaşı Yusuf Yazıcı hakkında da konuştu ve "Bugün Yusuf Yazıcı'nın sakatlık haberini aldık ve çok üzüldük. Geleceği çok açık genç bir oyuncu. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Daha güçlü bir şekilde döneceğine inanıyoruz." sözlerini kullandı.


Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yusuf Yazıcı'dan kahreden haber! Çapraz bağları koptu, sezonu kapattı
Trabzonspor, Konyaspor'u 1-0 yendi Süper Lig'de 16. hafta tamamlandı! İşte puan durumu Çakır'dan 2 farklı karar! Geçen sene aynı pozisyona penaltı vermiş

Son Dakika Haberleri
02:51 Mehmet Özdilek, 5-1 yenildikleri Alanyaspor maçının ardından konuştu - Son Dakika Spor
01:46 9. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu (3) - Son Dakika Spor
01:46 Anadolu Efes, TOFAŞ'ı yenip liderliğini devam ettirdi - Son Dakika Spor
01:46 Teodosic, ULEB Avrupa Kupası'nda MVP oldu - Son Dakika Spor
01:36 9. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu (2) - Son Dakika Spor
00:58 Çakır'dan 2 farklı karar! Geçen sene aynı pozisyona penaltı vermiş - Son Dakika Spor
00:33 Bomba iddia! Sinan Engin, derbinin VAR konuşmalarını açıkladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 06:06:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'da Sosa ile Sturridge ne konuştu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]