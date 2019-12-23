Trabzonspor'da Sosa ile Sturridge ne konuştu?

İki oyuncu soyunma odasına giderken uzun süre konuştu. Sosa, maçın ardından Sturridge ile arasında geçen diyaloğu anlattı.



Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı, Sturridge ile konuşmasını şu sözlerle açıkladı;



"Futbolun doğası gereği birbirimizle konuşmamız gerekiyor. Sturridge ile bunları konuştuk, bir sorun olmadı, maç içerisindeki fikirleri birbirimize aktarmaya çalışıyorduk"



"YUSUF'A ÇOK ÜZÜLDÜK"



Sosa, ayrıca sakatlanan ve sezonu kapatan eski takım arkadaşı Yusuf Yazıcı hakkında da konuştu ve "Bugün Yusuf Yazıcı'nın sakatlık haberini aldık ve çok üzüldük. Geleceği çok açık genç bir oyuncu. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Daha güçlü bir şekilde döneceğine inanıyoruz." sözlerini kullandı.



