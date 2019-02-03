Trabzonspor'da Sosa Müjdesi

Spor Toto Süper Lig'de, sahasında MKE Ankaragücü'ni 1-0 mağlup eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor Toto Süper Lig'de, sahasında MKE Ankaragücü'ni 1-0 mağlup eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Yaşanan sakatlıklar sonrası revire dönen bordo-mavililerde Sosa'nın topla birlikte çalışmalara başlaması teknik heyeti sevindirdi.



Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde bordo-mavililer MKE Ankaragücü maçı sonrası Ziraat Türkiye Kupasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Ankaragücü maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon, diğerleri ise telafi antrenmanı gerçekleştirdiler.



Sosa topla çalışmalara başladı



Spor Toto Süper Lig'de son olarak Beşiktaş maçında forma giyen Sosa'nın, yaşadığı sakatlığın ardından topla birlikte çalışmalara başlaması teknik heyeti sevindirdi. Üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası adeta revire dönen Trabzonspor'da takım kaptanı Sosa'nın bir an önce sahalara dönmek için gösterdiği gayret ve oynama isteği teknik direktör Ünal Karaman'ı sevindirdi. Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraflarda Arjantinli oyuncunun topla birlikte çalışmalara başladığı görülüyor.



Trabzonspor, Ümraniyespor maçını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek - TRABZON

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