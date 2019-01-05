Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Sosa ve Toure İdmana Katılmadı

Trabzonspor'da Sosa ve Toure İdmana Katılmadı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine Antalya Belek'te hazırlanan Trabzonspor, sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Trabzonspor'da Sosa ve Toure İdmana Katılmadı, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine Antalya Belek'te hazırlanan Trabzonspor, sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına açık olarak kamp yaptıkları otelin sahasında çalışmalarını sürdüren bordo-mavili ekibin idmanı ısınma hareketleri ile başladı. Koşu ile devam eden antrenman, pas ve taktik çalışmalar ile tamamlandı. Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Sosa ile dünkü idmanda takımdan ayrı saha kenarında çalışma gerçekleştiren Zagro Toure, sabah antrenmana katılmadı.

Öte yandan Asya Şampiyonası'nda bulunan Vahid Amiri ile Majid Hosseini de idmanda yer almadı. HOLLANDA EKİBİ İLE HAZIRLIK MAÇI

Trabzonspor, Hollanda 1'inci Lig ekiplerinden ADO Den Haag ile hazırlık maçında karşılaşacak. 8 Ocak Salı günü kamp yaptıkları otelin sahasında oynanacak mücadele saat 17: 00'de başlayacak. - Belek

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:00 Kaynak: DHA

Sabah, Belek, Trabzonspor, Spor
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