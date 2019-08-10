Trabzonspor'da Sparta Prag maçı hazırlıkları
39 dakika önce
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 15 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk edeceği rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:10 Kaynak: AA
, UEFA Avrupa
Ligi 3. eleme turunda 15 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Sparta Prag
takımını konuk edeceği rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirildiği belirtildi.
Sakatlığı bulunan Yusuf Sarı'nın tedavisine devam edildiği, Onazi'nin ise takımdan ayrı koşu yaptığı aktarıldı.
Yarını izinli geçirecek Trabzonspor, 12 Ağustos Pazartesi günü hazırlıklarına devam edecek.
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