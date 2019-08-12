Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Sparta Prag maçı hazırlıkları devam ediyor
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Trabzonspor'da Sparta Prag maçı hazırlıkları devam ediyor

51 dakika önce

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2-2'nin rövanşında 15 Ağustos Perşembe günü sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2-2'nin rövanşında 15 Ağustos Perşembe günü sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili ekip, Sparta Prag karşılaşmasının hazırlıklarına teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Medical Park Stadı'nda devam etti.
İlk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve kuvvet çalışması yaptı. Ogenyi Onazi ise takımdan ayrı koştu.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Sparta Prag maçının hazırlıklarına devam edecek.
Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 08:39 Kaynak: AA
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