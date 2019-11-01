Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Sturridge, Göztepe maçında yok
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Sturridge, Göztepe maçında yok

Trabzonspor'da Sturridge, Göztepe maçında yok

6 saat önce

Trabzonspor'da Daniel Sturridge'nin sakatlığı nedeniyle 1 ile 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Trabzonspor'da Sturridge, Göztepe maçında yok, System.String[]

Trabzonspor'da Daniel Sturridge'nin sakatlığı nedeniyle 1 ile 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Trabzonspor'da Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Daniel Sturridge'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada dün oyuncunun MR çekildiğini belirterek, "Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR'ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edilmiş ve tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir" dedi.Bordo-mavililerde Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Mikel'in de sakatlıkları devam ederken, uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Onazi ise henüz hazır durumda bulunmuyor.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaraylı ve Rizeli futbolcular Lösemi'ye destek için maskeyle sahaya çıktı
Galatasaray Yunus Akgün ve Emin Bayram ile yeni sözleşme imzaladı Galatasaraylı yerli futbolcular cuma namazında görüntülendi Trabzonspor'da Sturridge şoku! 1-3 hafta olmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:40:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Sturridge, Göztepe maçında yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]