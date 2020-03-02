Trabzonspor'da Sturridge'in sözleşmesini feshedildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Sturridge'in sözleşmesini feshedildi - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Sturridge'in sözleşmesini feshedildi

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor'da Sturridge'in sözleşmesini feshedildi, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21 Ağustos 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli profesyonel sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

Yapılan fesih anlaşması gereğince, İngiliz futbolcunun ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçtiği vurgulandı.

Daniel Sturridge, Borsa İstanbul, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:16 Kaynak: AA
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