Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da sturridge, sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldı
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor'da sturridge, sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldı

1 saat önce

Trabzonspor'da forvet oyuncusu Daniel Sturridge'in, sakatlığı nedeniyle yarın oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Trabzonspor'da sturridge, sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldı, System.String[]

Trabzonspor'da forvet oyuncusu Daniel Sturridge'in, sakatlığı nedeniyle yarın oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Bordo-Mavili kulünün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Cumartesi sabahı sağ ayak Aşil tendonu ve bileğinde ağrı şikayeti olduğunu belirten Daniel Sturridge'in aynı gün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda Aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir. Acil olarak tedavisine başlanan futbolcumuz Süper Lig Cemil Usta sezonunun beşinci haftasında oynayacağımız Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyerek kamp kadrosundan çıkartılmıştır" dedi.

Daniel Sturridge, Trabzonspor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor'da Daniel Sturridge kadrodan çıkarıldı!
Garry Rodrigues, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yok! Okan Buruk, Beşiktaş'a karşı ilk peşinde Milli güreşçi Rıza Kayaalp: Biz de binlerce kişi tarafından karşılanmayı isterdik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 14:02:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da sturridge, sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]