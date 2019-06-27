Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Taha Tunç için imza töreni düzenlendi
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Trabzonspor'da Taha Tunç için imza töreni düzenlendi

18 dakika önce

Trabzonspor'da genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve yönetim kurulu üyesi Dursun Ali Sakarya'nın katılımıyla Pendikspor'dan transfer edilen 18 yaşındaki Taha Tunç için imza töreni düzenlendi.

Trabzonspor'da Taha Tunç için imza töreni düzenlendi, System.String[]
Trabzonspor'da genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve yönetim kurulu üyesi Dursun Ali Sakarya'nın katılımıyla Pendikspor'dan transfer edilen 18 yaşındaki Taha Tunç için imza töreni düzenlendi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, genç oyuncuları kadrolarına katmaya devam ettiklerini belirterek, "Bugün yine bir genç oyuncuyu, Türkiye'nin genç yeteneklerinden biri olan Taha Tunç'u kadromuza kattık. Taha, diğer futbolcularımız gibi yetenekleriyle takımımıza katkı sunmasını beklediğimiz sporculardan biri. İnşallah uzun yıllar bordo-mavili formamıza ve Türk futboluna başarıyla hizmet edecektir. Şimdiden genç kardeşimize başarılar diliyorum" dedi.
TAHA TUNÇ: BANA İNANAN VE GÜVENENLERİ MAHCUP ETMEYECEĞİM
Trabzonspor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Tunç ise "Hayatımın en mutlu anlarından birini yaşıyorum. Trabzonspor'a transfer olduğum için hem çok mutlu hem de çok gururluyum. İnşallah bana inanan ve güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Başta babam olmak üzere bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bu arada 3 yıllık sözleşmeye imza atan Taha Tunç, yapılan anlaşmaya göre 2019-20 futbol sezonu için 110 bin TL garanti ücret, 2020-21 futbol sezonu için 100 bin TL garanti ücret ve 2021-22 futbol sezonu için bir önceki sezon alacağı 100 bin TL garanti ücrete uygulanacak; ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacağı kaydedildi.


- Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:32 Kaynak: DHA
Sekreter, Pendikspor, Ali Sakarya, Trabzonspor, Spor
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