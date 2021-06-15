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Trabzonspor'da takım bütçesi 25 Milyon Euro'yu geçmeyecek - Son Dakika

Trabzonspor'da takım bütçesi 25 Milyon Euro'yu geçmeyecek

15.06.2021 11:05
Trabzonspor'da takım bütçesi 25 Milyon Euro'yu geçmeyecek, System.String[]

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi verecek bir takım kurmak için çalışmalarını sürdürün Trabzonspor'da, harcama limitleri kapsamında oyuncuların yıllık maaşı, imza parası ve bonservis bedelleri 25 milyon Euro'yu geçmeyecek.

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi verecek bir takım kurmak için çalışmalarını sürdürün Trabzonspor'da, harcama limitleri kapsamında oyuncuların yıllık maaşı, imza parası ve bonservis bedelleri 25 milyon Euro'yu geçmeyecek. Bordo-mavililer, göndereceği oyuncularla bu rakamın da altında kalacak.

Transfer çalışmalarını 28 Haziran'da başlayacak olan kamp çalışmalarına kadar büyük oranda tamamlayarak yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Trabzonspor, İtalya'nın Parma takımından Gervinho, Roma'dan Bruno Peres ve Göteborg'dan Marek Hamsik ile sözleşme imzalamıştı. Koita transferini de önümüzdeki günlerde açıklaması beklenen bordo-mavililer, forvet ve sol bek transferiyle nokta transferlerini tamamlamayı hedefliyor. Yabancı kuralı kapsamında bundan sonraki transfer hazırlıklarına yön verecek olan Karadeniz ekibi, harcama limitleri konusunda da titiz hareket ediyor.

MALİ YAPILANMA ÖNCELİK

Kulüpler ile Bankalar Birliği arasında finansal yeniden yapılanmayla Trabzonspor, 7+2 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza atan kulüpler arasında yer alıyor. Bu yapılanma ile birlikte döndürülebilir bir ekonomiye kavuşan bordo-mavililer, UEFA Finansal Fair-Play kuralları konusunda da titiz hareket ediyor. Bu konuda oldukça ciddi tecrübelere sahip olan Trabzon temsilcisi, güncel oyuncu kadrosunun yıllık maaş, imza parası ve bonservis bedelleri 22 Milyon Euro bandında bulunuyor.

SINIR 25 MİLYON EURO

Pandemi nedeniyle ekonomik olarak kulüpler sıkıntı yaşasa da Trabzonspor, döndürülebilir bir ekonomiye sahip. Mevcut güncel kadrosuna yapılan Gervinho, Peres ve Hamsik transferleriyle birlikte 22 Milyon Euro bandına yaklaşan Trabzonspor, önümüzdeki günlerde kadrosuna katacağı oyuncular da olsa 25 Milyon Euro'yu geçemeyecek. Harcama limitleri içinde kalacak olan bordo-mavililer, öncelikle nokta transferlerini tamamlayarak mevcut kadrosundaki oyunculara gelecek resmi tekliflerle birlikte bu rakamı aşağılara çekmiş olacak. Karadeniz ekibi, sezona başlarken ise 15 ile 20 Milyon Euro bandına yıllık takım bütçesini çekmeyi hedefliyor.

SOSA, KUCKA VE BURAK YILMAZ'IN MALİYETLERİ 22 MİLYON EURO'YDU

Trabzonspor'da, 2017-18 sezonunda forma giyen Sosa, Burak Yılmaz ve Kucka'nın maliyeti, önümüzdeki sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan bordo-mavililerin takım bütçesine eşit durumda. Söz konusu dönemde 3 oyuncunun bonservisleri, yıllık ücretleri ve bonuslarla birlikte bordo-mavili kulübe maliyeti 22 Milyon Euro civarındaydı.

UĞURCAN ÇAKIR, EKUBAN VE DJANİNY'DEN GELİR BEKLENİYOR

Önümüzdeki sezon şampiyonluk mücadelesi içinde yer alabilecek kadro planlamasını yapan Trabzonspor, takımdan ayrılması beklenen Uğurcan Çakır, Ekuban ve Djaniny'nin transferlerinden önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Söz konusu 3 oyuncunun transferlerinin gerçekleşmesi durumunda da bordo-mavili takım 25 Milyon Euro'nun üzerinde bir gelir elde etmiş olacak.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor'da takım bütçesi 25 Milyon Euro'yu geçmeyecek

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Gervinho, Euro, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da takım bütçesi 25 Milyon Euro'yu geçmeyecek - Son Dakika Spor


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