Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman döneminin sona ermesi

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzonspor Kulübüne ve zor zamanda destek olanlara sahip çıkılması gerektiğini bildirdi.

Cora, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor'daki teknik direktör değişikliğini, siyasi bir operasyona tevcih ettirmenin, bu camiaya yapılabilecek en büyük ihanet olduğunu belirtti.

Bu ayrılığın perde arkasında siyasi bir otoritenin dahlini aramanın tamamen bir aymazlık ve gaflet olduğunu aktaran Cora, şöyle devam etti:

"Söz konusu Trabzonspor olunca amasız ve fakatsız bir şekilde destek veren sadece Trabzonspor değil bu yıl tüm Süper Lig takımlarını büyük bir bataktan kurtaran Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a yönelik ithamları çirkin, kaba ve yaralayıcı buluyoruz. Bizden ayrılan bir hocayı rakip takımların taraftar grupları organize bir şekilde sahiplenip destekliyorsa binlerce asılsız tweetle algı operasyonları çekiyorlarsa oturup bir daha düşünmemiz gerekir."

Cora, "Trabzonspor camiasının içerisine fitne tohumu ekmektedirler." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Tek bir amaçları var. Onlar, 'Trabzonspor Kulübü bin parça olsun, ayağa kalkmasın, biz aradan sıvışalım' diyorlar. 'Trabzonspor camiası üzülsün, kahrolsun, perişan olsun, biz bu ahvalde toparlanalım' diyorlar. Onlar sırtında yumurta küfesi taşımayan, elini taşın altına koymayanlar, oturdukları yerden ahkam kesenler, yaşanan olaylar ve gelişmelere göre sürekli olarak bir suçlu bulma arayışındadırlar. Müstehzi ifadelerle şahısları hedef göstermekte, bıyık altından gülmektedirler."

Dikkati olunması gerektiğini vurgulayan Cora, "Kendi içimizden yetişen değerlere saldırarak, sanal alemde bol keseden sallayarak emellerinize ulaşamayacaksınız. Bunlara karşı dikkatli olalım. Oyunlara gelmeyelim, oyunları bozalım. Kulübümüze ve zor zamanda destek olanlara sahip çıkalım." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan AK Parti İl Başkanı Haydar Revi de Trabzonspor'da teknik adam değişikliğinin, tamamen kulüp yönetiminin kendi tasarrufunda bir durum olduğunu belirterek, söz konusu algı çalışmalarını yapanlarını kınadıklarını kaydetti.