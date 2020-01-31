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Trabzonspor'da transfer çalışmaları
6 saat önce
Trabzonspor Kulübünün transferi için prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Manoel Messias, Trabzon'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:12 Kaynak: AA
Trabzonspor Kulübünün transferi için prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Manoel Messias, Trabzon'a geldi.
Brezilya'nın Cruzeiro takımında forma giyen Manoel Messias Silva Carvalho'yu, Trabzon Havalimanı'nda kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı.
Taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu 29 yaşındaki oyuncu, daha sonra kalacağı otele geçti.
Manoel Messias'ın, yarın yapılacak son görüşmenin ardından kiralık olarak sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
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