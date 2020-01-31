Trabzonspor'da transfer çalışmaları - Son Dakika
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Trabzonspor'da transfer çalışmaları

13 dakika önce

Trabzonspor Kulübünün transferi için prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Manoel Messias, Trabzon'a geldi.

Trabzonspor Kulübünün transferi için prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Manoel Messias, Trabzon'a geldi.

Brezilya'nın Cruzeiro takımında forma giyen Manoel Messias Silva Carvalho'yu, Trabzon Havalimanı'nda kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı.

Taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu 29 yaşındaki oyuncu, daha sonra kalacağı otele geçti.

Manoel Messias'ın, yarın yapılacak son görüşmenin ardından kiralık olarak sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları

Trabzonspor, Cruzeiro, Brezilya, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:46 Kaynak: AA
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