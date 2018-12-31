Trabzonspor'da Transfer Seferberliği

Devre arası transfer döneminde eksiklerini gidermeye çalışan Trabzonspor Yönetimi, iç transferde belirlenen oyuncularla yollarını ayırarak buradan transfere kaynak yaratmaya çalışacak.





Devre arası transfer döneminde eksiklerini gidermeye çalışan Trabzonspor Yönetimi, iç transferde belirlenen oyuncularla yollarını ayırarak buradan transfere kaynak yaratmaya çalışacak.



Yaklaşık 1 milyar borcu bulunan ve maddi anlamda zor bir süreçten geçen Trabzonspor'da kulübün ekonomik durumu, transferde yönetimin elini kolunu bağlıyor. Sezon başında pahalı transferlerden kaçınan, uygun ve minimum maliyetli oyunculara yönelerek transfer politikasını şekillendiren Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim, devre arası transfer döneminde de aynı politikayı sürdürmeyi hedefliyor.



ÖNCELİK EKONOMİ



Trabzonspor'da Esteban'ın sözleşmesini feshetmesi ve Onur'un kadro dışı bırakılmasıyla kalede, Mustafa Akbaş'ın takımdan ayrılmasıyla stoperde, Onazi'nin sakatlanıp sezonu kapatmasıyla orta sahada ve Burak Yılmaz'ın da kadro dışı bırakılmasıyla forvet hattında alternatif sıkıntısı yaşanıyor. Kaleden forvet hattına kadar tüm hatlarda takviyeye ihtiyaç duyan bordo-mavililerde, yönetim öncelik olarak ekonomiyi esas alacak.



GÖZLER İÇ TRANSFERDE



Kulübü ekonomik olarak ayakta tutmaya çalışan Ağaoğlu yönetimi, eksik bölgelere takviye yapma noktasında arayışlarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, kadroda düşünülmeyen oyuncuları takımdan göndererek hem kulübün giderlerini azaltma, hem de buradan kaynak yaratma noktasında da yoğun mesai harcıyor. Bu anlamda yönetim Onur, Burak, Ibanez, Zeki, Olcay ve Kucka gibi isimlere gelen teklifleri değerlendirmeye alacak ancak iç transferi elde edilebilecek en fazla karla kapatmaya çalışacak.



DIŞ TRANSFERDE DE YOĞUN MESAİ



İç transferi çözüme kavuşturma noktasında yoğun mesai harcayan Trabzonspor Yönetimi, dış transferde de çalışmalarını sessiz ve hesaplı yürütüyor. 1461 Trabzon ve altyapıdan A takım kadrosu için belirlenen isimleri hazırda bekleten bordo-mavililer, maliyeti uygun transferler için de şartlarını zorluyor. Yönetimin, temas halinde olduğu oyuncularla yapılan görüşmeleri de birkaç gün içerisinde olumlu ya da olumsuz sonuçlandırması bekleniyor.



AĞAOĞLU'NDAN 'SMS' SİTEMİ



Ekonomik anlamda zor günler geçiren Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübe başlatılan SMS ile destek kampanyasına yeterli ilgi gösterilmemesine sistem etti. Camiayı kulübe destek olmaya davet eden Ağaoğlu, "1 SMS 10 lira. 10 milyon taraftarımız var ama şu ana kadar gelen SMS sadece 7 bin" ifadelerini kullandı.



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