Trabzonspor'da Trondsen ve Plaza, sağlık kontrolünden geçti

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yeni transferlerimiz Anders Trondsen ve Stiven Plaza bu sabah Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiler." ifadesine yer verildi.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 13:05

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