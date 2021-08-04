Trabzonspor'da tüzük tadil çalışmaları

Trabzonspor Kulübünde tüzük tadil çalışmaları sürüyor.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulüp tüzüğünün tadili için oluşturulan Tüzük Tadil Komisyonu ilk toplantısını Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde gerçekleştirdi.
Tüzük Tadil Komisyonu Başkanı Mahmut Ören, komisyonun 2 Ağustos'a kadar verilen süre içinde camiadan gelen görüş, öneri ve ihtiyaçları değerlendirme çalışmalarına başladığını belirterek, "Komisyonun şekillendireceği yeni tadil edilmiş tüzük taslağı tamamlandığında kulübümüzün resmi internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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