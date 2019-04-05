Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan'a Doğum Günü Kutlaması

Trabzonspor'da Uğurcan'a Doğum Günü Kutlaması

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da, Uğurcan Çakır'a doğum günü kutlaması yapıldı.

Trabzonspor'da Uğurcan'a Doğum Günü Kutlaması, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da, Uğurcan Çakır'a doğum günü kutlaması yapıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Uğurcan Çakır'a 23. yaş gününde teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından pasta kesilerek doğum günü kutlaması yapıldığı belirtildi.

Kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle Uğurcan'ın büyük mutluluk yaşadığı, genç kaleciyi takım arkadaşları ve teknik heyetin tebrik ettiği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:50 Kaynak: AA

Antalyaspor, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, Durica'ya 400 Bin Euro Ödeyecek Albayrak: Seçime Gitme Mecburiyeti Ortadan Kalktı Beşiktaş Süleyman Seba'nın Doğum Gününü Unutmadı Guti: Gelecek Sezon Teknik Direktör Olmak İstiyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 14:25:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan'a Doğum Günü Kutlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]