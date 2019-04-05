Trabzonspor'da Uğurcan'a Doğum Günü Kutlaması
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da, Uğurcan Çakır'a doğum günü kutlaması yapıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam sahasında Antalyaspor
'u konuk edecek Trabzonspor
'da, Uğurcan Çakır'a doğum günü kutlaması yapıldı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Uğurcan Çakır'a 23. yaş gününde teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından pasta kesilerek doğum günü kutlaması yapıldığı belirtildi.
Kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle Uğurcan'ın büyük mutluluk yaşadığı, genç kaleciyi takım arkadaşları ve teknik heyetin tebrik ettiği aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:50 Kaynak: AA
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