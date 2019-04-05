Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a Doğum Günü Sürprizi

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a Doğum Günü Sürprizi

46 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında bu akşam sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da, kaleci Uğurcan Çakır'a doğum günü kutlaması yapıldı.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a Doğum Günü Sürprizi, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında bu akşam sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da, kaleci Uğurcan Çakır'a doğum günü kutlaması yapıldı. 23'üncü yaş günü nedeniyle Antalyaspor maçı öncesi teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından pasta kesilerek Uğurcan'ın doğum günü sürprizi yapıldı. Kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirten Uğurcan'ı, takım arkadaşları ve teknik heyetin tebrik etti.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:51 Kaynak: DHA

Antalyaspor, Trabzonspor, Spor
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