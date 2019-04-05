Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a Doğum Günü Sürprizi
46 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında bu akşam sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da, kaleci Uğurcan Çakır'a doğum günü kutlaması yapıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında bu akşam sahasında Antalyaspor
'u konuk edecek Trabzonspor
'da, kaleci Uğurcan Çakır'a doğum günü kutlaması yapıldı. 23'üncü yaş günü nedeniyle Antalyaspor maçı öncesi teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından pasta kesilerek Uğurcan'ın doğum günü sürprizi yapıldı. Kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirten Uğurcan'ı, takım arkadaşları ve teknik heyetin tebrik etti.
- Trabzon
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:51 Kaynak: DHA
Trabzonspor, Durica'ya 400 Bin Euro Ödeyecek
Guti: Gelecek Sezon Teknik Direktör Olmak İstiyorum
Türkiye Urfalı Minikleri Konuşuyor: Duyduk ki Ali Koç'un Parası Azalmış
Stephen Curry Gerçeği! Görmeden Atıyormuş