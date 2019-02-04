Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır Belirsizliği

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır Belirsizliği

9 dakika önce

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, MKE Ankaragücü maçında sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır Belirsizliği, System.String[]


Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, MKE Ankaragücü maçında sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Uğurcan Çakır'ın MKE Ankaragücü müsabakası sonrası sol arka adalesinde ağrı hissettiğini belirten Yaşar Kibar Güven, "Kalecimiz Uğurcan'ın bugün çekilen MR'ı sonrası tedavisine başlanmış olup, yarın oynayacağımız Ümraniyespor karşılaşmasında dinlendirilecektir. Oyuncumuzun hafta boyunca devam edecek tedavisinin ardından Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceği ise sağlık ekibimiz ve teknik heyetimizin vereceği karar sonrasında netleştirilecektir" dedi.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:06 Kaynak: DHA

MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın Yeni Transferi Christian Luyindama, Belçika'da Olay Yarattı! Beşiktaş'ta Yeni Transferler İçin İmza Töreni Düzenlenecek

Amedsporlu Burak Taşdemir'in Sarıyer'e Attığı Gol Sosyal Medyayı Salladı Beşiktaş ile Yollarını Tartışmalı Bir Şekilde Ayıran Vagner Love: 5 Ay Boyunca Paramı Alamadım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 15:15:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır Belirsizliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]