Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan flaş sözler: 'Şampiyon olacağız' - Son Dakika

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan flaş sözler: 'Şampiyon olacağız'

Süper Lig'de Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, maç sonunda önemli açıklamalar yaptı.

Süper Lig'de Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, maç sonunda önemli açıklamalar yaptı.

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Şampiyonluğa inandıklarını vurgulayan Uğurcan, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Ankaragücü'nün maçta kalmasına izin verdik. Geçen hafta 90+5'te bir gol yedik, berabere bitti. Bu maçın da beraber bitmesi bizi üzdü. Herkes üzgün ama kafamızı dik tutacağız. Biz şampiyon olacağız." dedi.


'Taraftarlarımızdan özür dileriz'


Uğurcan Çakır sözlerini, "Olacaksak beraber olacağız, olamazsak ise 'Beraber denedik' diyeceğiz. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Ligin sonuna kadar elimizden geleni yapacağız" ifadeleriyle sürdürdü.


'Sonuna kadar gideceğiz'


Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa ise "Biz pes etmeyeceğiz. İstemediğimiz bir sonuç oldu ama üzgün olsak bile yolumuza devam edeceğiz. Uzun bir yol ve kupa finali var. Güzel bir iş yaptık, bunu devam ettirmeliyiz. Sonuna kadar gideceğiz" şeklinde konuştu.


Trabzonspor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 00:45 

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan flaş sözler: 'Şampiyon olacağız' - Son Dakika Spor
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