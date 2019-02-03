Trabzonspor'da Ümraniyespor Maçı Hazırlıkları Başladı
18 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 5 Şubat Salı günü sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası
çeyrek final ilk maçında 5 Şubat Salı günü sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak Trabzonspor
, hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Ankaragücü
maçında forma giyen futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:22 Kaynak: AA
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