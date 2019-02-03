Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Ümraniyespor Maçı Hazırlıkları Başladı

Trabzonspor'da Ümraniyespor Maçı Hazırlıkları Başladı

18 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 5 Şubat Salı günü sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da Ümraniyespor Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 5 Şubat Salı günü sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Ankaragücü maçında forma giyen futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:22 Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor'da Sakatlık Kabusu Yaşanıyor Canan Karatay, Fenerbahçe İçin Reçeteyi Yazdı: Her Gün Kuzu Yesinler

Rakibinin Tekmesi Yüzüne Gelen Readingli Futbolcu, Perişan Halde Celta'ya Galibiyeti Getiren Okay Yokuşlu Sakatlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 14:40:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Ümraniyespor Maçı Hazırlıkları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]