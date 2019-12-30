Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi - Son Dakika

Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Öte yandan Karaman'ın ileriye dönük tüm maaşının ödendiği de ifade edildi.

Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi resmen sona erdi. Bordo-mavili kulüp, KAP'a yaptığı yazlı açıklama ile Karaman'ın sözleşmesini feshettiklerini belirtti.

Karadeniz ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile Teknik Direktör Ünal Karaman arasındaki 07.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre, Ünal Karaman'a, bu sezon sonuna kadarki altı aylık dönemde (01.12.2019-31.05.2020) doğacak olan 2.250.000. TL tutarındaki ileriye dönük tüm maaşları ödenmiştir."

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:25 Kaynak: İHA
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