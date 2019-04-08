Trabzonspor'da Ünal Karaman Farkı
45 dakika önce
Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde son 7 sezonun en iyi istatistiklerini yakaladı.
Trabzonspor
, teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde son 7 sezonun en iyi istatistiklerini yakaladı. Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında sahasında Antalyaspor
'u 4-1 mağlup eden Trabzonspor, Avrupa
Kupalarına katılma yolunda önemli bir avantaj elde ederken, puan sıralamasında ise son 7 sezonun ise en iyi istatistiklerini elde etti. Bordo-mavililer bu sezon teknik direktör Ünal Karaman, yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 13 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet elde ederken attığı 49 gole karşılık ise kalesinde 37 gol gördü. 46 puan toplayan Karadeniz
ekibi, son 3 sezonunda en iyi puanını elde etti. Sezon Sıra Takım Maç G B M A Y Av Puan 2018-19- 4. Trabzonspor : 27 13 7 7 49 37 12 46 2017-18- 5. Trabzonspor: 27 11 9 7 46 39 7 42 2016-17- 5. Trabzonspor: 27 13 5 9 31 27 4 44 2015-16- 10.Trabzonspor: 27 11 3 13 32 37 -5 36 2014-15- 5.Trabzonspor: 27 12 10 5 50 40 10 46 2013-14- 6.Trabzonspor: 27 10 9 8 36 32 4 39 2012-13-12.Trabzonspor: 27 9 7 11 30 32 -2 34 2011-12-4.Trabzonspor: 27 13 7 7 51 31 20 46
(Gökmen Şahin/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:56 Kaynak: İHA
Victor Moses'ın Yerine Nijerya Milli Takımına Nwakaeme Çağrılacak
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Mariano Kart Görünce Çıldırdı
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba İstifa Etti
Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama: Darısı İstanbul'un Başına