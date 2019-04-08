Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Ünal Karaman Farkı

Trabzonspor'da Ünal Karaman Farkı

45 dakika önce

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde son 7 sezonun en iyi istatistiklerini yakaladı.

Trabzonspor'da Ünal Karaman Farkı, System.String[]
Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde son 7 sezonun en iyi istatistiklerini yakaladı. Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Trabzonspor, Avrupa Kupalarına katılma yolunda önemli bir avantaj elde ederken, puan sıralamasında ise son 7 sezonun ise en iyi istatistiklerini elde etti. Bordo-mavililer bu sezon teknik direktör Ünal Karaman, yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 13 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet elde ederken attığı 49 gole karşılık ise kalesinde 37 gol gördü. 46 puan toplayan Karadeniz ekibi, son 3 sezonunda en iyi puanını elde etti. Sezon Sıra Takım Maç G B M A Y Av Puan 2018-19- 4. Trabzonspor : 27 13 7 7 49 37 12 46 2017-18- 5. Trabzonspor: 27 11 9 7 46 39 7 42 2016-17- 5. Trabzonspor: 27 13 5 9 31 27 4 44 2015-16- 10.Trabzonspor: 27 11 3 13 32 37 -5 36 2014-15- 5.Trabzonspor: 27 12 10 5 50 40 10 46 2013-14- 6.Trabzonspor: 27 10 9 8 36 32 4 39 2012-13-12.Trabzonspor: 27 9 7 11 30 32 -2 34 2011-12-4.Trabzonspor: 27 13 7 7 51 31 20 46

(Gökmen Şahin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:56 Kaynak: İHA

Ünal Karaman, Trabzonspor, Güncel
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