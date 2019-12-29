Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar ayrılıyor iddiası! - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar ayrılıyor iddiası! - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar ayrılıyor iddiası!

6 saat önce

Yayıncı kuruluşun beIN Sports'un iddiasına göre Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Ünal Karaman ile yolları ayırma kararı aldıYerel basında yer alan haberlerde;

Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar ayrılıyor iddiası!, System.String[]

Yayıncı kuruluşun beIN Sports'un iddiasına göre Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Ünal Karaman ile yolları ayırma kararı aldı


Yerel basında yer alan haberlerde; Ünal Karaman'ın istifa etmediği yalnızca bu gece ailesinin yanına İzmir'e gitmek için uçak bileti aldığı öğrenilirken kulüp çalışanlarıyla yeni yıl dolayısıyla görüştüğü ve tebrikleştiği bildirildi.


Ünal Karaman, Kayserispor maçının ardından istifa iddiaları hakkında ""Basın toplantısı yaparsak onunla ilgili paylaşım yaparız. Kamuoyu nezdinde birçok söylem, dedikodu farklı şekilde algılanabiliyor. Çalışan profesyonellerin, başkan ve yönetim kurulunun çalışıp çalışmama lüksü varsa, teknik direktörlerin ve profesyonellerin de çalışıp çalışmama gibi bir lüksü var. Profesyonelliğin içerisinde bunlar olabilen şeyler. Evet konuşulur, bu dikkate alınabilir, düşünülebilir, seçeneklerden bir tanesidir. Oyuncularla vedalaşırken bile aynı şeyleri söyleriz. Çünkü onlar da profesyonel, biz de profesyoneliz. Bizi yöneten, bize bu görevi veren insanlar yarın farklı bir düşünce ile karşımıza çıkabilir. Biz de çok kullanılır, 'gidip de dönmemek, gelip de görmemek var'. Bunlar her dönemde olabilir. Sonuçta yola gidiliyor, seyahat yapılıyor, izin isteniliyor. Bunlar sporun içerisinde olabilecek şeyler. Böyle bir yaklaşım, tavır, düşünce olursa benden net şekilde duyarsınız. Bu da bizlere işveren insanlarla beraber bir araya gelip konuşulacak konulardır." şeklinde konuşmuştu.


Ünal Karaman, Trabzonspor, beIN, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 08:55 
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