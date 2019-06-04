Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Ünal Karaman imzayı atıyor
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Trabzonspor'da Ünal Karaman imzayı atıyor

1 saat önce

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman ile perşembe günü yeni sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor'da Ünal Karaman imzayı atıyor, System.String[]
Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman ile perşembe günü yeni sözleşme imzalayacak. Trabzonspor, camiaya 3 yıl aradan sonra Avrupa Kupaları'na katılma hakkı kazandıran Teknik Direktörleri Ünal Karaman ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. Karadeniz temsilcisi, tecrübeli çalıştırıcı ile 6 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir imza töreni düzenleneceğini açıkladı. Öte yandan imza törenin ardından kulüpte bayramlaşma da yapılacağı bildirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:40 Kaynak: İHA
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