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Trabzonspor'da Ünal Karaman imzayı attı

49 dakika önce

- Trabzonspor'da Ünal Karaman imzayı attıTRABZON - Teknik Direktör Ünal Karaman, Trabzonspor ile 2 yıl daha sözleşme imzaladı.

- Trabzonspor'da Ünal Karaman imzayı attı
TRABZON - Teknik Direktör Ünal Karaman, Trabzonspor ile 2 yıl daha sözleşme imzaladı.
Trabzonspor'da Ünal Karaman imzayı attı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:06 Kaynak: İHA
Ünal Karaman, Trabzonspor, Spor
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