Trabzonspor'da Ünal Karaman imzayı attı
49 dakika önce
- Trabzonspor'da Ünal Karaman imzayı attıTRABZON - Teknik Direktör Ünal Karaman, Trabzonspor ile 2 yıl daha sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:06 Kaynak: İHA
- Trabzonspor
'da Ünal Karaman
imzayı attı
TRABZON - Teknik Direktör Ünal Karaman, Trabzonspor ile 2 yıl daha sözleşme imzaladı.
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