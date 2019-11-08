Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın '61' heyecanı
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın '61' heyecanı

Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın '61' heyecanı

7 saat önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, pazar günü oynayacakları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte Trabzon'un plaka kodu olan 61'inci maçına çıkacak.

Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın '61' heyecanı, System.String[]

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, pazar günü oynayacakları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte Trabzon'un plaka kodu olan 61'inci maçına çıkacak.

Trabzonspor'da ilk olarak 2009-10 sezonunda oynanan ve 2-1 kazanılan Eskişehirspor karşılaşmasında takımın başında sahaya çıkan teknik direktör Ünal Karaman, 2018-19 sezonunda göreve geldiği bordo-mavili takımda geride kalan süreçte Avrupa, lig ve kupada 60 resmi maçı geride bıraktı. Karaman, bordo-mavili takımla söz konusu 60 maçta 29 galibiyet, 17 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti. Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, bu maçla birlikte takımın başında Trabzon'un da plaka kodu olan ve bordo-mavililer için özel anlam ifade eden 61'inci maçına çıkmış olacak.

SOSA VE ABDULKADİR PARMAK SEFERBERLİĞİ

Bu arada, Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden kaptan Sosa ile Abdulkadir Parmak, Pazar günü oynanacak Alanyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Orta sahada alternatif sorunu yaşayan bordo-mavililerde Krasnodar ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçta da forma giyemeyen Sosa ile Abdulkadir'in de oynamak istedikleri ancak yapılacak son kontrollerin ardından durumlarının netlik kazanacağı öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:17 Kaynak: DHA
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