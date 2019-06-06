Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın alacağı ücret açıklandı
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Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın alacağı ücret açıklandı

52 dakika önce

Trabzonspor Kulübü, sözleşmesini 2 yıl uzattığı teknik direktör Ünal Karaman'ın ücretini açıkladı.

Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın alacağı ücret açıklandı, System.String[]
Trabzonspor Kulübü, sözleşmesini 2 yıl uzattığı teknik direktör Ünal Karaman'ın ücretini açıkladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, profesyonel futbol takımı teknik direktörü Ünal Karaman ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, anlaşmaya göre Karaman'a, görev yapacağı 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında olmak üzere, her sezon için 4 milyon 500 bin lira ücret ödeneceği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:19 Kaynak: AA
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