Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Ünal Karaman sözleşmeyi imzalıyor
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Trabzonspor'da Ünal Karaman sözleşmeyi imzalıyor

11 dakika önce

Trabzonspor Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Ünal Karaman ile 6 Haziran Perşembe günü sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor'da Ünal Karaman sözleşmeyi imzalıyor, System.String[]
Trabzonspor Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Ünal Karaman ile 6 Haziran Perşembe günü sözleşme imzalayacak.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ünal Karaman için Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü saat 14.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği belirtildi.
Açıklamada, daha önce 5 Haziran'da yapılacağı duyurulan bayramlaşma programının ise imza töreninin hemen ardından gerçekleştirileceği kaydedildi.
Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, bir süre önce Ünal Karaman ile iki yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:00 Kaynak: AA
6 Haziran, Futbol, Trabzonspor, Ünal Karaman, Spor
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