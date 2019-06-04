Trabzonspor'da Ünal Karaman sözleşmeyi imzalıyor
11 dakika önce
Trabzonspor Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Ünal Karaman ile 6 Haziran Perşembe günü sözleşme imzalayacak.
Trabzonspor
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:00 Kaynak: AA
Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Ünal Karaman
ile 6 Haziran
Perşembe günü sözleşme imzalayacak.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ünal Karaman için Ramazan Bayramı
'nın üçüncü günü saat 14.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde imza töreni düzenleneceği belirtildi.
Açıklamada, daha önce 5 Haziran
'da yapılacağı duyurulan bayramlaşma programının ise imza töreninin hemen ardından gerçekleştirileceği kaydedildi.
Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu
, bir süre önce Ünal Karaman ile iki yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıklamıştı.
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