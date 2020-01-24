Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

17 dakika önce

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Denizlispor maçında forma giyen futbolcular koşu, diğerleri ise dar alanda pas çalışması yaptı.

Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Denizlispor maçında forma giyen futbolcular koşu, diğerleri ise dar alanda pas çalışması yaptı.


Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, pazar günü yapacağı antrenmanla BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:26 
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