Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da yeni sezon formaları satışa çıktı
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Trabzonspor'da yeni sezon formaları satışa çıktı

47 dakika önce

Trabzonspor Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formalar satışa çıktı.

Trabzonspor'da yeni sezon formaları satışa çıktı, System.String[]
Trabzonspor Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formalar satışa çıktı.
Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yapılan forma tanıtımında, parçalı ve koyu bordo formaların tüm TS Club'larda ve online mağazada satışa sunulduğu belirtildi.
Gri formaların ise yakın zamanda satışa sunulacağı da kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:51 Kaynak: AA
Twitter, Futbol, Trabzonspor, Spor
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