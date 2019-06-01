Trabzonspor'da yeni sezon formaları satışa çıktı
47 dakika önce
Trabzonspor Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formalar satışa çıktı.
Trabzonspor Futbol
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:51 Kaynak: AA
Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formalar satışa çıktı.
Bordo-mavili kulübün Twitter
hesabından yapılan forma tanıtımında, parçalı ve koyu bordo formaların tüm TS Club'larda ve online mağazada satışa sunulduğu belirtildi.
Gri formaların ise yakın zamanda satışa sunulacağı da kaydedildi.
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