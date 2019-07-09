Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

1 saat önce

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları, System.String[]
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, iki grup halinde kuvvet çalışması yaptı.
Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak ve Zargo Toure idmanda yer almazken, tedavisi süren Ogenyi Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.
Karadeniz ekibi, akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:29 Kaynak: AA
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Ünal Karaman, Trabzonspor, Spor
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