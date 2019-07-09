Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor
, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, iki grup halinde kuvvet çalışması yaptı.
Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban
ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı
, Abdülkadir Ömür
, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen
, Filip Novak ve Zargo Toure idmanda yer almazken, tedavisi süren Ogenyi Onazi ise takımdan ayrı çalıştı. Karadeniz
ekibi, akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.