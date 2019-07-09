Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

1 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Spor
Trabzonspor, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde akşam antrenmanı gerçekleştirdi.
İdmana, ülke milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ile Obi Mikel'in yanı sıra, izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak ve Zargo Toure katılmadı.
Tedavilerine devam edilen Majid Hosseini ile Ogenyi Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından dar alan oyunları üzerinde durdu.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstatistiklerle Altay Bayındır Nainggolan, Galatasaray'ın teklifini reddetti Trabzonspor Arjantinli Gaston Campi ile anlaştı Olcay Şahan, Gazişehir Gaziantep yolunda!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 23:07:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]