Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

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Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde akşam antrenmanı gerçekleştirdi.
İdmana, ülke milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban
ile Obi Mikel'in yanı sıra, izinli olan Yusuf Yazıcı
, Abdülkadir Ömür
, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen
, Filip Novak ve Zargo Toure katılmadı.
Tedavilerine devam edilen Majid Hosseini ile Ogenyi Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından dar alan oyunları üzerinde durdu.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.