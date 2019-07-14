Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

3 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları, System.String[]
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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, kuvvet çalışması yaptı.
Karadeniz ekibi, akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:56 Kaynak: AA
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