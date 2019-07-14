Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
3 saat önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:56 Kaynak: AA
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Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, kuvvet çalışması yaptı. Karadeniz
ekibi, akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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