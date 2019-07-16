Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
6 saat önce
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:33 Kaynak: AA
, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'ndeki kamp çalışmaları kapsamında teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde basına kapalı olarak günü iki antrenmanla tamamladı. Sabah
antrenmanında kuvvet çalışması gerçekleştiren oyuncular, akşam ise maç yaptı. Karadeniz
ekibi, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon öncesi Trabzon'daki kamp çalışmalarını tamamlayacak.
Yusuf Yazıcı, 17 milyon euro karşılığında Lille'e gidiyor! Anlaşma sağlandı Matthijs de Ligt, Juventus'a imza atmak için Torino'da Yeni Malatyaspor Gökhan Töre transferini açıkladı Fenerbahçe'den ayrılan 5 futbolcu için açıklama