Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Bordo- mavili takım, yarın sabah antrenmanından sonra Samsun 'a hareket ederek, Samsunspor ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi kampa gireceği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri 'ndeki antrenmanında oyuncular, kuvvet çalışmasının ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

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