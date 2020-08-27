Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanında oyuncular, kuvvet çalışmasının ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Bordo- mavili takım, yarın sabah antrenmanından sonra Samsun'a hareket ederek, Samsunspor ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi kampa gireceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 20:11 - Kaynak: AA
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